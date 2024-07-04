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В Пскове и Великих Луках установили бесплатный проезд для жителей Курской области

Установлен бесплатный проезд в автобусах городского сообщения в Псковской области для жителей Курской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Гражданам, постоянно или временно проживающим и экстренно покинувшим муниципальные образования Курской области в период проведения СВО, предоставляется право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения в городе Пскове и городе Великие Луки.

Льгота распространяется на жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов, а также городского округа «Город Льгов».

Для получения права на бесплатный проезд и проездных билетов жителям Курской области необходимо обратиться:

Псков: в претензионный центр ГППО «Псковпассажиравтотранс» по адресу: Псков, улица Коммунальная, 77/1.

Великие Луки: билетная касса ГППО «Славяне» по адресу: Великие Луки, проезд Сигорицкий, 2.

При обращении необходимо предъявить документы о регистрации по месту жительства в указанных населенных пунктах Курской области.