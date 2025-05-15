АвтоМир / Общественный транспорт

Большинство респондентов ПЛН после повышения цен на проезд в автобусах будет чаще ходить пешком

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей после повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до 44 рублей будет чаще ходить пешком, следует из опроса, в котором приняли участие 273 человека.

59% респондентов допустили, что станут почаще ходить пешком, а ездить по необходимости, так как цены на проезд существенно увеличились.

При этом 16.1% опрошенных заявили, что ничего не поделаешь, поэтому они будут дальше ездить на автобусах.

У 11% принявших участие в опросе есть машина, они на автобусах не перемещаются.

7.3% чаще станут вызывать такси, поскольку они считают, что разница стоимости проезда теперь минимальна, особенно, если ехать вдвоем или втроем.

4.4% проголосовавших пересядут на велосипед или самокат.

2.2% респондентов не задумывались об этой теме.

Из результатов опроса можно сделать вывод, что этим летом на улицах Пскова мы увидим больше пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности, решивших сэкономить на проезде. Вместе с тем стоит отметить, что пользуются общественным транспортом многие горожане, о наличии собственного авто и отсутствии потребности в услугах «Псковпассажиравтотранса» заявил лишь каждый десятый.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?