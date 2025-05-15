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Средства ОСАГО могут начать использовать на обновление общественного транспорта

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ рассмотреть возможность использования средств ОСАГО на обновление общественного транспорта, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России, комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система» рассмотреть вопрос о возможности направления страховыми организациями части прибыли, дополнительно полученной при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в результате совершенствования администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (по итогам года, следующего за годом, в котором были приняты данные меры), на обновление парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации, обратив особое внимание на то, что отчисление такой прибыли не должно привести к повышению тарифов на указанный вид страхования», - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - до 15 сентября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.