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Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей

В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков, сообщает auto.mail.ru.

Пакет законов, ужесточающих штрафы для водителей, был принят Госдумой еще в начале июля. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Президент России Владимир Путин подписал законы 26 июля. С 6 августа новые штрафы для водителей официально вступили в силу. В зависимости от тяжести последствий предусмотрено наказание от штрафа до реального тюремного заключения.

Источник: Lori.ru

В соответствии с законом за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге, штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.

Раньше за отказ предоставить преимущество на дороге автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Напомним, что в минувшую сессию депутаты успели внести в Госдуму законопроект о возможном лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО. В частности, по замыслу парламентариев, второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить «административным штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев».