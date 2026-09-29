Фонари появились в новоржевской деревне Большая Слобода

Новые современные фонари появились в деревне Большая Слобода Новоржевского муниципального округа, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Любовь Трифонова.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / ВКонтакте

«В деревне Большая Слобода сделан первый, но очень важный шаг к комфортной и безопасной жизни. В рамках проекта, который так и называется "Первый шаг", на улицах появились первые современные фонари. Теперь самые проблемные и тёмные участки улиц надёжно освещены. Это результат нашей общей слаженной работы, когда инициатива людей находит поддержку и воплощается в реальные дела», - сообщила Любовь Трифонова.

Глава поблагодарила всех активистов деревни, кто поверил в возможности территориальных общественных самоуправлений и вложил свой труд в написание и реализацию проекта.

«Именно такие неравнодушные люди и есть главная движущая сила нашего округа. Всего по проекту установлена новая точка учета, смонтировано почти 800 метров СИПа, установлено и подключено фотореле и четыре новых фонаря. Ранее освещение в данном населенном пункте отсутствовало. Большая Слобода, это только начало! Будем работать дальше», - добавила Любовь Трифонова.