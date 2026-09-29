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В Пскове отложили принятие решения о запрете поворотов налево на Рижском проспекте

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В Пскове отложили принятие решения о запрете поворотов налево на Рижском проспекте. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 29 сентября межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение запретить повороты налево на улицу Печорскую и два поворота к АЗС «Псковнефтепродукт».

Фото: Яндекс. Карты

Мнения участников обсуждения разошлись. Предложение о ликвидации левого поворота на АЗС вынесут на обсуждение городской комиссии по безопасности дорожного движения. Заседания проходят раз в квартал, очередное заседание должно состояться в декабре. По остальным поворотам решение не принято из-за дискуссии.

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Напомним, предложение о запрете левых поворотов было озвучено в августе на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения бывшим главой Пскова Борисом Елкиным и начальником отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимиром Папортом. Причина: большое количество аварий из-за левых поворотов и ожидаемый рост потока транспорта в связи с жилищной застройкой на четной стороне Рижского проспекта.

Добавим, в день обсуждения произошло ДТП на Рижском проспекте перед улицей Печорской в левой полосе.

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