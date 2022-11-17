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Псковичи могут оформить европротокол без вызова сотрудников полиции

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскрвской области.

Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:

Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП. Сделать фото места происшествия. Указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортного средства.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

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