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Псковских водителей призвали быть аккуратными на дорогах

В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем, напоминает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Сотрудники ведомства просят избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

«Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», - подчеркнули в областном ГИБДД.