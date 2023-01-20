Псковских водителей призвали быть аккуратными на дорогах

В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем, напоминает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области
Сотрудники ведомства просят избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.
«Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации», - подчеркнули в областном ГИБДД.