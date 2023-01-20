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Есть ли в Пскове «очаговые» места ДТП с детьми, рассказала инспектор

Есть ли в Пскове места, в которых дети наиболее часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, рассказала инспектор областного ГИБДД Любовь Ильюкова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В Пскове "горячих" мест, по профессиональной терминологии – очаговых, предочаговых – мест ДТП именно с детьми мы не наблюдаем. Есть места повышенной опасности, где всегда большое скопление детей, – школы, детский сады, поликлиники, кинотеатры. Возле них обычно есть лежачие полицейские, даже не один, светофоры с мигающим жёлтым светом, дорожные знаки, пешеходные переходы, ограничения движения», – пояснила Любовь Ильюкова.

Она отметила, что при этом можно говорить о сезонности дорожных происшествий.

«В летний сезон родители перевозят детей на отдых, тут повышается статистика ДТП с детьми-пассажирами. В городском режиме зимой из-за снега меньшая скорость движения, весна - водители начинают "лихачить", музыку включают погромче, отвлекаются. Скоростной режим, конечно, выше на федеральных дорогах», – рассказала гостья студии.