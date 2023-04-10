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АвтоМир / Официально

Ни одного ДТП не произошло на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года

14.04.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Более 15 профилактических рейдов по транспортной безопасности провели железнодорожники Октябрьской магистрали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото здесь и далее: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

На Октябрьской железной дороге завершился месячник «Внимание, переезд!», проходивший с 10 марта по 10 апреля. Он проводился в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и формирования культуры безопасного поведения у пешеходов и водителей транспортных средств.

Более 15 профилактических мероприятий провели подразделения Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской магистрали на железнодорожных переездах в границах Псковской области. В частности, железнодорожники Псковской дистанции пути организовали пять рейдов, Дновской дистанции пути – три, Новосокольнической дистанции пути – семь и Южной дистанции инфраструктуры - две. Все мероприятия проводились в рамках месячника по транспортной безопасности «Внимание, переезд!».

Специалисты подразделений Санкт-Петербург-Витебского региона ОЖД при проведении профилактических рейдах напомнили о простых правилах личной безопасности на травмоопасных объектах, таких, как платформа, переезд, переход. Кроме того, объясняли жителям Псковской области, как правильно вести себя детям вблизи железнодорожных путей и переходов. При общении с подростками отдельно остановились на последствиях опасного увлечения зацепингом и вручили каждому информационные листовки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта. Водителям же железнодорожники раздали памятку о правилах проезда автотранспортных средств на железнодорожных переездах.

«Такая профилактическая и просветительская работа специалистов Октябрьской магистрали помогает снизить уровень количества ДТП и непроизводственного травматизма вблизи железнодорожных путей. С начала 2023 года на железнодорожных переездах в границах Псковской области не совершено ни одного дорожно-транспортного происшествия», - рассказали в пресс службе.

За прошедшие два года в Псковской области (2021 и 2022 год) зафиксировали два ДТП на переездах (на участках Великие Луки - Сердце и Себеж – Новосокольники). В обоих случаях виновником признали водителей транспортных средств, нарушившие требования пунктов 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 Правил дорожного движения Российской Федерации. Они попытались пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при исправно действующей звуковой сигнализации перед приближающимся поездом.

В мае прошлого года в Себежском районе Псковской области произошла авария со смертельным исходом на переезде железнодорожной станции Идрица участка Себеж – Новосокольники. Тогда водитель автомобиля Volkswagen Golf осуществлял переезд через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего иномарка столкнулась с железнодорожным составом. Водитель и пассажиры автомобиля погибли.

«Октябрьская железная дорога призывает водителей автомобильного транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также проявлять повышенную бдительность при пересечении железнодорожных переездов. Напоминаем о персональной ответственности каждого участника дорожного движения, особенно человека, управляющего транспортным средством. Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» - добавили в учреждении.

Теги: #переезды
Источник: Псковская Лента Новостей
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