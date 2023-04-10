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Псковская ГИБДД опубликовала график работы своих подразделений на выходных

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области опубликовало график работы регистрационно-экзаменационных подразделений региона в период выходных и праздничных дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Работа регистрационно-экзаменационных подразделений будет организована по следующему графику:

6 мая - рабочий день,

7, 8 и 9 мая - выходные дни.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции», - напомнили в ГИБДД.