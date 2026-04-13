Остановку «Улица Гагарина» в Пскове отремонтируют до конца апреля

Ремонт остановки «Улица Гагарина» на Октябрьском проспекте в Пскове планируется произвести до конца апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Что касается остановочного павильона "Улица Гагарина" на Октябрьском проспекте (при движении в сторону Крестовского путепровода), его обслуживание будет выполнено подрядной организацией до конца апреля текущего года. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим псковичей за понимание», - сообщили в администрации, комментируя интерактив, опубликованный на сайте Псковской Ленты Новостей.

В администрации добавили, что установка новых павильонов производится при ремонте и благоустройстве улиц: