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АвтоМир / Официально

Свыше 40 нетрезвых водителей остановили на псковских дорогах за неделю

26.06.2023 17:31|ПсковКомментариев: 0

43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, остановили в Псковской области за период с 19 по 25 июня. В том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семерых водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону. 

За период с 19 по 25 июня сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 497 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

На территории области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в ГИБДД. 

Теги: #регион60 #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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