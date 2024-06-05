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Середкинским школьникам напомнили правила поведения на дорогах

Начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району провел профилактическую беседу с учениками Серёдкинской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: ОМВД России по Псковскому району

Приближаются летние каникулы, а значит, дети будут больше времени проводить на улице, поэтому ребятам напомнили основные правила безопасного поведения во дворе дома и на проезжей части дороги:

1. Никогда не выбегать на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

2. Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу. На проезжую часть нужно выходить только после того, как человек убедиться в отсутствии приближающегося транспорта и слева, и справа.

3. На остановке, переходя дорогу, автобус и троллейбус нужно обходить сзади.

4. Наиболее опасны на дороге перекрестки, скоростные участки движения, зоны с ограниченной видимостью.

5. Нужно ходить только по тротуару, если же тротуара нет и приходится идти по обочине дороги, нужно выбирать ту ее сторону, по которой машины идут навстречу.

6. При использовании скутеров, велосипедов во время летних каникул необходимо соблюдать правила дорожного движения.

7. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов следует помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, нужно кататься по тротуару.

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на детской площадке.

9. Необходимо уметь пользоваться светофором.

«Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает вас от опасностей на дороге!» - добавили в ведомстве.