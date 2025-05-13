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Для псковских школьников организовали встречу с Госавтоинспекцией в мотоклубе

15.05.2025 14:47|ПсковКомментариев: 0

15 мая сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Псковской области организовали познавательное мероприятие для учащихся 7 «А» класса «Многопрофильного лицея №4» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Встреча прошла в мотоклубе «Позитивная механика» и была направлена на профилактическую работу по повышению уровня знаний правил дорожного движения среди молодежи. Полицейские показали школьникам оснащение патрульного автомобиля, каждый желающий смог примерить на себя роль инспектора Госавтоинспекции.

Представители мотоклуба рассказали о создании клуба, особенностях мотоциклов и устройствах автомобилей, что позволило детям получить уникальные знания из первых рук. Инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова провела с ребятами беседу о правилах дорожного движения, акцентировав внимание на важности соблюдения правил безопасности в летний период, особенно в преддверии школьных каникул.

 

В ходе беседы ребята активно отвечали на вопросы инспектора, также каждому вручили специально разработанную Госавтоинспекцией памятку, которая будет напоминать о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. В завершение мероприятия все участники вместе с сотрудниками полиции и представителями мотоклуба устроили чаепитие, где делились впечатлениями и обсуждали полученные знания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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