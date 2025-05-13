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Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации

Новый закон о локализации автомобилей такси может увеличить цены на поездки на 20-30%, прежде всего, в крупных городах. Но это продлится лишь в ближайшие год-два, рассказал агентству основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.

Дело в том, что новых авто, соответствующих требованиям к локализации, пока не так много. Спрос на них вырастет, а время обновления автопарка увеличится, пишет «Прайм».

«Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины», — предупреждает Еговцев.

Однако после 2026 года ситуация изменится, поскольку локализованных автомобилей (в том числе, китайских) станет больше. Таким образом, рынок станет большее предсказуемым, а цена поездок снизится на 10-20%, полагает он.