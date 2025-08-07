АвтоМир / Официально

Рейд по правилам перевозки детей провели сотрудники псковской ГАИ

Очередной рейд по правилам перевозки детей в возрасте до 12 лет произвели сотрудники Госавтоинспекции города Пскова 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Сотрудники полиции останавливали случайных водителей на дорогах Пскова, проверяли документы, правильность использования детских фиксирующих устройств и раздавали флаеры с информацией о безопасности перевозки детей.

За время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушителей.

«В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции города Пскова и Псковской области проводят рейд по правилам перевозки детей до 12 лет в салоне автомашины. Приближается День знаний, начало нового учебного года, и мы хотим напомнить нашим родителям-водителям, что детей до 12 лет можно перевозить с использованием детских удерживающих устройств в салоне автомашины. Либо от 7 до 12 лет сзади с использованием ремня безопасности так, чтобы ребенку было комфортно при поездке. Поэтому сегодня сотрудники Госавтоинспекции профилактируют, напоминают, предупреждают, что наши дети должны чувствовать себя в салоне машины комфортно и безопасно», - пояснила старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Она также отметила, что за семь с половиной месяцев 2025 года более 45 водителей привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Штраф за такое правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

«За семь месяцев было 11 ДТП, в которых пострадали дети, но это же не по вине ребенка происходит. Половина детей являлись пассажирами. Были дети и без детского удерживающего устройства», - поделилась статистикой Юлия Федорова.