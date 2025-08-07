Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам

Новые правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения начнут действовать с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Отмечается, что новые правила должны повысить точность диагноза и уменьшить число спорных ситуаций.
Изменения, которые произойдут с 1 сентября:
- Раньше интервал между замерами на алкотестере должен был составлять 15-20 минут. С осени перерыв увеличат до 25 минут;
- Отбор двух образцов биологического материала (моча и кровь) у водителей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, и лиц с признаками отравления наркотическими средствами и алкоголем;
- Установлен временной лимит для сдачи мочи на химико-токсикологическое исследование — 30 минут с момента выдачи направления. Несоблюдение данного срока влечет за собой необходимость сдачи крови;
- Теперь нужно будет обязательно вносить в акт названия принимаемых лекарств.
«Медицинские специалисты Псковской области прошли необходимое обучение и готовы работать по новым правилам», - отметили в министерстве.