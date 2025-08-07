АвтоМир / Официально

Сотрудники ГАИ пресекли 1244 правонарушения на псковских дорогах за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1 244 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 6 по 12 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: страница сети «ВКонтакте» управления Госавтоинспекции Псковской области

Инспекторы задержали 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, среди которых четыре водителя повторно управляли в нетрезвом состоянии.

В этот период на территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Благодаря мерам безопасности гибели людей не произошло, однако 15 человек получили травмы различной степени тяжести.