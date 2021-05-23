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Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Дедовичском районе

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, авария произошла 19 марта в 17.00 на 9 километре автодороги Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе.

Автомобиль «Форд Фьюжн» под управлением женщины 1992 года рождения опрокинулся на крышу на прямом участке дороги, на правой стороне дорожной обочины.

В результате ДТП пострадала сама водитель, она получила закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и ушиб левой руки. Пассажиры - женщина 1976 года рождения и девочка 2012 года рождения получили ушибы. Еще один пассажир - девочка 2015 года рождения - получила ЗЧМТ и ушибы.

Пострадавших госпитализировали в Дедовичскую районную больницу. На месте ДТП происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.