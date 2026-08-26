На трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой отремонтировали два участка

Ремонт сразу двух участков автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой протяженностью девять километров завершен в Островском и Пыталовском муниципальных округах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Работы велись на отрезках с 15 по 20 километры и с 37 по 41 километры в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участках выполнено фрезерование старого покрытия, укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, отремонтированы автобусные остановки, обустроены съезды и пересечения, нанесена дорожная разметка.

Автодорога входит в опорную дорожную сеть региона, соединяет Островский и Пыталовский муниципальные округа и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса ежедневно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом. Один из отремонтированных участков ведет к деревне Вышгородок, в которой проживает более 470 человек.

Как отметил Михаил Ведерников, модернизацию автодороги проводят поэтапно: в прошлом году в нормативное состояние привели соседний семи километровый участок с 20 по 28 километр.