 
АвтоМир

На трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой отремонтировали два участка

0

Ремонт сразу двух участков автодороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой протяженностью девять километров завершен в Островском и Пыталовском муниципальных округах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Работы велись на отрезках с 15 по 20 километры и с 37 по 41 километры в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участках выполнено фрезерование старого покрытия, укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, отремонтированы автобусные остановки, обустроены съезды и пересечения, нанесена дорожная разметка.

Автодорога входит в опорную дорожную сеть региона, соединяет Островский и Пыталовский муниципальные округа и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса ежедневно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом. Один из отремонтированных участков ведет к деревне Вышгородок, в которой проживает более 470 человек.

 

Как отметил Михаил Ведерников, модернизацию автодороги проводят поэтапно: в прошлом году в нормативное состояние привели соседний семи километровый участок с 20 по 28 километр.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026