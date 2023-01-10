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Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. ВИДЕО

Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. Об этом сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

«Хотелось бы, чтобы водителя белого автомобиля привлекли к ответственности. К сожалению, не сразу увидела, что происходит», - написала женщина.

Как пояснила псковичка, автомобилист ехал против одностороннего движения. «По какой-то причине напал на человека, который чистит нам дворы. Возможно, ему не понравилось, что его не пропустили… Начала истории я не знаю, но это ужас», - заключила она.