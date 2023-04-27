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Избиение водителя снегоуборщика под Псковом закончилось примирением сторон

44-летнего жителя Псковского района не стали привлекать к уголовной ответственности за избиение работника управляющей компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

10 января около 13.30, находясь возле дома №3А на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, подсудимый увидел незнакомого мужчину, который осуществлял на тракторе работы по уборке снега. Он подошел к нему и беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, несколько раз ударил кулаками по голове, причинив легкий вред здоровью.

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В судебном заседании от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с примирением. Водитель снегоуборщика пояснил, что подсудимый извинился перед ним, извинения им приняты, он его простил, претензий материального и морального характера не имеет.

Подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся, в судебном заседании неоднократно принес извинения потерпевшему.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Постановление в законную силу пока не вступило.