Происшествия

Расследование дела об избиении водителя снегоуборщика завершили в Псковском районе

44-летнего псковича могут привлечь к уголовной ответственности за избиение работника управляющей компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что 10 января 2023 года работнику управляющей компании, который, управляя трактором осуществлял уборку снега на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, злоумышленник беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 15 ударов кулаками в область головы», - рассказали в прокуратуре.

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Потерпевшему диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей в области головы.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), его направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.