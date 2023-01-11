Происшествия

Громкий скандал в тихом районе Пскова: подробности избиения водителя трактора

Все профессии нужны, все профессии важны — детский стишок с ранних лет пытается научить нас вежливому отношению к работающим людям. Особенно — к работающим хорошо. Тем не менее, детские истины, оказывается, доступны и понятны не всем: накануне стало известно о псковиче, который избил работника управляющей компании.

Скриншот из видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

Как чувствует себя пострадавший работник УК? Какого наказания для нарушителя требует общественность? Чем занимаются правоохранительные органы?

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Подробности резонансного деле — в материале «МК в Пскове».