←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия 11.01.2023 13:002 Уголовное дело возбудили по факту избиения водителя снегоуборщика под Псковом 06.02.2023 17:420 Водитель пострадал в дорожной аварии на Рижском проспекте в Пскове 06.02.2023 17:130 Пассажир пострадал при падении в псковской маршрутке 06.02.2023 16:470 Двое водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области 06.02.2023 16:130 Россиянин обстрелял полицейских фейерверками во время погони. ВИДЕО 06.02.2023 16:010 10 человек пострадали в результате ДТП за неделю в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Водитель пострадал в дорожной аварии на Рижском проспекте в Пскове

06.02.2023 17:42|ПсковКомментариев: 0

Один человек пострадал в ДТП, участниками которого стали три автомобиля, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 6 февраля в 11.12 на Рижском проспекте напротив дома №79.

По предварительной информации, водитель Lada XRAY, мужчина 1975 года рождения, при выезде от торгового центра «Леруа Мерлен» по разгонной полосе не уступил дорогу Skoda Fabia. Управлявшая автомашиной женщина 1953 года рождения, уходя от столкновения в левую сторону, врезалась в Volkswagen Bora.

От удара Volkswagen съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Водитель опрокинувшейся автомашины, мужчина 1992 года рождения, обратился за медицинской помощью.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5353 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.02.2023, 17:420 Водитель пострадал в дорожной аварии на Рижском проспекте в Пскове 06.02.2023, 17:400 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63% 06.02.2023, 17:130 Пассажир пострадал при падении в псковской маршрутке 06.02.2023, 16:470 Двое водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области
06.02.2023, 16:130 Россиянин обстрелял полицейских фейерверками во время погони. ВИДЕО 06.02.2023, 16:010 10 человек пострадали в результате ДТП за неделю в Псковской области 06.02.2023, 14:390 Пробка образовалась из-за ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.02.2023, 13:530 Итоги второго этапа соревнований Псковской области по автомногоборью подвели в Печорах
06.02.2023, 12:081 Участок проезда в районе псковской Дамбы на неделю закроют для автомобилей 06.02.2023, 11:500 Два человека погибли в результате аварии на трассе Петербург – Псков 06.02.2023, 11:000 Названы самые аварийные автомобили 06.02.2023, 07:541 Как нельзя прогревать автомобиль, объяснил эксперт
05.02.2023, 18:440 ГИБДД призывает псковских водителей проверять исправность машины перед поездкой 04.02.2023, 19:090 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 04.02.2023, 19:030 Псковских водителей предупредили о гололедице на дорогах 04.02.2023, 09:370 Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО
03.02.2023, 22:000 Эксперт назвал современные японские автомобили самыми ржавеющими 03.02.2023, 19:220 Новые линии освещения появились на дорогах Псковской области 03.02.2023, 19:200 Продажи «Автоваза» в январе сократились почти на 3% 03.02.2023, 17:010 Fiat и Chevrolet столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
03.02.2023, 16:210 Кондукторам в Пскове указали на недопустимость «брони» мест в автобусах 03.02.2023, 15:591 Новые тротуары обустроят в деревне Ершово Псковского района 03.02.2023, 13:591 Источники финансирования для проекта реконструкции привокзальной площади ищут в Пскове 03.02.2023, 11:181 Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда столкнувшихся автомобилей. ФОТО
03.02.2023, 10:250 Нетрезвого водителя выявили на улице Индустриальной в Пскове 02.02.2023, 16:361 Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится в Печорском районе 02.02.2023, 15:031 Россиянка переехала мужа на автомобиле 02.02.2023, 14:380 До двух лет лишения свободы грозит псковичу за повторное пьяное вождение
02.02.2023, 14:180 Движение по одной полосе улицы Инструментальной закроют в Пскове 02.02.2023, 11:560 В автосалонах России закончились Lada Vesta 02.02.2023, 10:540 Водитель BMW врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове 02.02.2023, 09:590 «Погода не даёт заскучать»: последствия осадков продолжают устранять на улицах Пскова
02.02.2023, 09:330 Не менее трех автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 01.02.2023, 21:301 В России снизился спрос на машиноместа для автомобилей 01.02.2023, 20:355 Гарантийный ремонт дорог в Пскове проведут до 1 мая 01.02.2023, 16:142 Более 80% объектов законтрактовали по дорожному нацпроекту в Псковской области
01.02.2023, 16:030 В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах 01.02.2023, 13:480 Освещение появится на дорогах в трёх псковских деревнях благодаря прокуратуре 01.02.2023, 12:010 «СитиИнвестГрупп»: Эвакуатор вывез 15 автомобилей нарушителей парковки в Пскове в январе 01.02.2023, 11:100 Денис Иванов поблагодарил главу города Пскова за продление автобусного маршрута №51
01.02.2023, 10:350 Школьник пострадал в результате ДТП в Псковском районе 01.02.2023, 09:340 Тройное ДТП произошло на трассе Псков - Гдов, есть пострадавшие 31.01.2023, 18:000 Пробка образовалась на улице Труда в Пскове из-за ДТП 31.01.2023, 17:420 Белорусские автодилеры возобновили продажи машин россиянам
31.01.2023, 17:230 Владимир Кузь о расчистке дорог в снегопады и ремонте Ольгинского моста 31.01.2023, 17:140 Как пешеходный трафик влияет на уборку улиц, рассказал Александр Грацкий 31.01.2023, 17:076 Камеры на дорогах не используют для пополнения бюджета за счет неаккуратных водителей - ГИБДД 31.01.2023, 16:561 Андрей Тарасов: Предупреждения в адрес водителей об уборке дворов от снега не работают
31.01.2023, 16:420 Два ребенка погибли в ДТП в Псковской области в 2022 году 31.01.2023, 16:370 «Кузница»: Зимняя уборка города – коммунальщики справляются? ВИДЕО 31.01.2023, 16:274 Содержание дорог объективно становится лучше – псковский депутат 31.01.2023, 15:440 Александр Грацкий развеял миф о повреждении асфальта пескосоляной смесью
31.01.2023, 15:330 «Беседка»: Владимир Кузь о зимнем содержании дорог в Псковской области. ВИДЕО 31.01.2023, 15:331 Названа основная причина дорожных аварий в Псковской области 31.01.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дорожной обстановке в Псковской области в 2022 году 31.01.2023, 14:410 О ручной уборке снега в Пскове рассказал директор «СитиИнвестГрупп»
31.01.2023, 14:190 Пешеходы чаще пишут жалобы по поводу уборки улиц – Павел Кипрушев 31.01.2023, 13:481 Порядок уборки улиц Пскова разъяснил Александр Грацкий 31.01.2023, 13:161 Дорожная обстановка в Псковской области в 2022 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 31.01.2023, 13:079 Глобальных проблем на отремонтированных дорогах нет – Владимир Кузь
31.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: зимняя уборка города – коммунальщики справляются? 31.01.2023, 12:433 Владимир Кузь: Ольгинский мост нуждается в капитальном ремонте 31.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о зимнем содержании дорог в Псковской области 31.01.2023, 11:581 Движение по двум полосам на улице Коммунальной закроют в Пскове
31.01.2023, 09:001 Руководство «Псковавтодора» о новой технике и её возможностях 30.01.2023, 20:400 «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски 30.01.2023, 17:211 В ДТП с перевернувшимся автомобилем в Пскове никто не пострадал. ФОТО 30.01.2023, 15:051 Автомобиль такси угнали в Пскове
30.01.2023, 10:280 Обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги начал билайн бизнес 30.01.2023, 09:520 Почти 20 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 29.01.2023, 22:000 Не парковать автомобили на обочинах дорог призвали псковичей в ГИБДД 29.01.2023, 21:080 Россиянка за рулём иномарки торопилась за дочерью в детский сад и сбила четверых пешеходов
29.01.2023, 16:380 Автомобиль перевернулся на Ленинградском шоссе в Пскове. ВИДЕО 28.01.2023, 20:550 Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам 28.01.2023, 19:233 Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее 28.01.2023, 11:320 Автобусы маршрута №4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 30 января
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.