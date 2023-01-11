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Водитель пострадал в дорожной аварии на Рижском проспекте в Пскове

Один человек пострадал в ДТП, участниками которого стали три автомобиля, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 6 февраля в 11.12 на Рижском проспекте напротив дома №79.

По предварительной информации, водитель Lada XRAY, мужчина 1975 года рождения, при выезде от торгового центра «Леруа Мерлен» по разгонной полосе не уступил дорогу Skoda Fabia. Управлявшая автомашиной женщина 1953 года рождения, уходя от столкновения в левую сторону, врезалась в Volkswagen Bora.

От удара Volkswagen съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Водитель опрокинувшейся автомашины, мужчина 1992 года рождения, обратился за медицинской помощью.