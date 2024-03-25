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Угон автомобиля обернулся для жителя Пыталово лишением свободы

Жителя Пыталово 1990 года рождения отправили в колонию за угон автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

4 декабря 2023 года мужчина решил угнать ВАЗ-21093, принадлежащий его знакомой. Пока женщина спала в доме, злоумышленник взял из кармана её куртки ключи, завел автомобиль и поехал в деревню Вышгородок Пыталовского района.

Районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.