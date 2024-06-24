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Автомобиль коммунальной службы в Пскове врезался в трассу отопления и уехал с места ДТП

Автомобиль одной из коммунальных служб города врезался в трассу отопления в Пскове на улице Советской Армии, 49. Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия и не сообщил о повреждении в аварийно-диспетчерскую службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: сообщество «ВКонтакте» «Псковские тепловые сети»

В распоряжении «Псковских тепловых сетей» оказалась видеозапись с камер видеонаблюдения, которую им прислала подписчица. На записи зафиксировано, что автомобиль одной из коммунальных служб города, двигаясь задним ходом, совершает столкновение с трассой отопления. По инструкции в такой ситуации необходимо сразу сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу теплообспечивающего предприятия, ведь сбитая со скользянок трасса - это объект повышенной опасности, который может нанести вред здоровью жителей дома, а также их имуществу. Водитель автомобиля коммунальной службы этого не сделал и уехал с места ДТП.

«Не будем забывать и о том, что близится отопительный сезон. Соответственно, все сети будут испытывать дополнительную нагрузку, которая связана с повышенным давлением и температурой. А как поведут себя поврежденные сети? Это очень интересный вопрос», - сообщили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Помимо этого, 49-й дом на улице Советской Армии оборудован теплообменниками, которые самостоятельно готовят горячую воду внутри дома. Из-за этого дом получает отопление и горячую воду по одной трубе. Если вдруг не будет отопления, то и горячей воды тоже не будет, пояснили специалисты.

«Стоит отметить, что мы подождали, надеялись на раскаянье этого самого водителя. Но, видимо, сделали это зря. Нам ничего не оставалось, как вызвать патруль ДПС и оформить протокол о совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется отметка о том, что водитель покинул место ДТП. Уверены, что автовладельцы понимаю, чем это грозит злоумышленнику. После оформления всех необходимых документов наши специалисты начали диагностику открытых и скрытых повреждений трассы. Мы не можем рисковать здоровьем и благополучием наших абонентов. В случае выявления серьёзных повреждений мы будем вынуждены временно ограничить поставку теплоносителя», - отметили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».