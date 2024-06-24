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АвтоМир / Происшествия

Два ВАЗа горели в Псковской области из-за небезопасных сварочных работ

05.09.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

ВАЗ-21103 и ВАЗ-21310 «Нива» загорелись в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В 16:37 поступило сообщение о возгорании в нежилом здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках, горел автомобиль ВАЗ-21103 2004 года выпуска. Здание спасено, пожар ликвидировали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

 

В 17:53 в Невельском муниципальном округе в деревне Новохованск произошло возгорание автомобиля ВАЗ-21310 2005 года выпуска. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

В обоих случаях возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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