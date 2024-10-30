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В Великих Луках владелец участка заплатит за падение дерева на машину

В Великолукском городском суде рассмотрели дело о возмещении ущерба, причиненного повреждением автомобиля из-за падения дерева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2023 года на машину истца, припаркованную рядом с земельным участком муниципального учреждения, упало дерево. Ущерб составил более 300 тысяч рублей, которые истец потребовал взыскать с ответчика.

Суд установил, что дерево росло менее чем в двух метрах от границы участка. По правилам благоустройства в Великих Луках владельцы участков обязаны следить за прилегающей территорией, включая зеленые насаждения.

Суд удовлетворил иск полностью и обязал муниципальное учреждение выплатить указанную сумму. Если у учреждения не хватит средств, заплатит администрация города Великие Луки, являющаяся его учредителем.