 
АвтоМир

Многодетным предоставят бесплатный проезд на лечение по платным дорогам

0

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам.

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы: о предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно) «, - говорится в перечне.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026