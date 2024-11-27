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За неделю в Псковской области был задержан 51 нетрезвый водитель

За прошедшую неделю, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, на территории Псковской области сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 51 водитель, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Из них 4 человека были задержаны повторно за управление автомобилем в нетрезвом виде. Госавтоинспекция призывает граждан: «Спаси жизнь — сообщи о пьяном водителе».

Также управление напоминает о необходимости проявлять активную гражданскую позицию и, в случае обоснованных предположений о том, что водитель управляет автомобилем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт и сообщать в дежурную часть полиции по месту совершения нарушения.

Оставить сообщение можно по телефону доверия УМВД России по Псковской области: 8 (8112) 59-22-33.