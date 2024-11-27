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Невельчанин будет трудиться 200 часов за езду без прав

Житель Невеля будет трудиться 200 часов за езду без прав, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в сентябре 2024 ранее привлеченный к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и лишенный прав житель города Невель, сел за руль машины ВАЗ 21100 и начал движение из города Невель в город Великие Луки.

В пути следования у дома 6/1 по улице Некрасова в Великих Луках автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки, а водитель отстранен от управления в связи с отсутствием водительского удостоверения.

20 марта Великолукский городской суд вынесен обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на срок 02 года.