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Двое несовершеннолетних угнали мотоцикл в Опочке

Двое молодых людей угнали чужой мотоцикл в Опочке, чтобы прокатиться, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Опочке ночью 8 июня из сарая у дома по улице Строителей угнали мотоцикл 2025 года выпуска.

Причиненный ущерб оценивается более чем в сто тысяч рублей. Однако далеко уехать угонщики не смогли. Их по горячим следам задержали полицейские. Мотоцикл изъят без технических повреждений. Подозреваемыми оказались двое местных несовершеннолетних. «Выяснилось, что подросткам захотелось прокатиться на новеньком чужом байке», - отметили в полиции.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.