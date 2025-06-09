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С Псковавтодора требуют компенсацию за порчу 200 свиней в результате ДТП

Арбитражный суд Псковской области принял иск о взыскании с управления автомобильных дорог Псковской области более миллиона рублей убытков, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В январе 2025 года на участке автодороги, обслуживаемого «Псковавтодор», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и полуприцепа для перевозки скота, принадлежащих ООО «ВСГЦ».

Во время ДТП в полуприцепе находились 201 живая товарная свинья, которые получили травмы. Их после этого утилизировали. Как указывает общество, убытки составили 1 126 245 рублей 60 копеек.

Согласно протоколу ГИБДД, причиной ДТП послужило ненадлежащее состояние дорожного полотна автомобильной дороги. Учитывая данные обстоятельства, общество обратилось в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 29 июля.