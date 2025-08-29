АвтоМир / Происшествия

В Пскове водитель лишился прав и заплатит пострадавшему более 300 тысяч рублей за аварию

В Пскове суд обязал 27-летнего водителя выплатить компенсацию за дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал местный житель, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

«Нарушив правила дорожного движения, молодой парень спровоцировал аварию, в результате которой потерпевший получил травмы средней тяжести. Для мужчины последствия аварии оказались тяжёлыми — ему пришлось проходить лечение и нанимать юриста для защиты своих интересов в суде», - отметили приставы.

По решению суда 27-летний парень лишился водительских прав на полтора года. Суд также обязал его выплатить 280 тысяч рублей в счёт морального вреда и 40 тысяч рублей на покрытие расходов за юридическую помощь.

Исполнительный документ о взыскании с водителя средств на общую сумму 320 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ему негативные последствия игнорирования решения суда. Гражданин серьезно отнесся к перспективе быть подвергнутым мерам принудительного взыскания, не желая быть ограниченным в правах, он внес всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства.