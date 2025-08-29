←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия

Виновного в смертельном ДТП невельчанина обязали выплатить компенсацию страховой компании

10.11.2025 14:08|ПсковКомментариев: 0

Судья Невельского районного суда обязал жителя Невельского района выплатить страховой компании «Евроинс» 508 тысяч рублей компенсации за смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором он сбежал с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, взыскивать долг пришлось судебным приставам. 

Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга». Управляя грузовиком, 40-летний мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, наехав на женщину на пешеходном переходе. После трагедии пострадавшая скончалась, а сам мужчина попытался скрыться. Хотя страховая компания компенсировала семье жертвы ДТП положенные выплаты, законодательство предусматривает право регресса против виновника, скрывшегося с места происшествия. Таким образом, водителю пришлось вернуть всю сумму страховой компании плюс покрыть судебные издержки.

Исполнительный документ о взыскании 508 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможном аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. Однако в установленный для добровольного исполнения срок финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей.

В качестве превентивной меры судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем Audi 100, а также было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. С его зарплаты удерживалось 50% от общей суммы денежных средств.

Понимая, что могут арестовать автомобиль, мужчина перевел всю сумму причиненного ущерба на депозитный счет ведомства. Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей
