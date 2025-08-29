АвтоМир / Происшествия

Приставы взыскали долг с великолучанина за наезд на инспектора ППС

В Великих Луках пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, сбил инспектора патрульно-постовой службы и протащил его на капоте автомобиля, причинив травмы средней тяжести и сотрясение мозга. Компенсацию ущерба взыскали при помощи приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Суд установил, что мужчина игнорировал законные требования полицейских и сознательно использовал автомобиль как оружие. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Дело квалифицировано как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, суд обязал 40-летнего великолучанина выплатить пострадавшему в общей сложности 100 тысяч рублей. Исполнительный лист в отношении гражданина поступил в отделение судебных приставов города Великие Луки. В рамках исполнительного производства у гражданина были арестованы денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Кроме того, был вынесен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами. Данные меры должным образом подействовали на должника, решение суда было исполнено.

В данный момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением.