Пыталовский суд лишил водителя с заболеванием права садиться за руль

Прокуратура выявила, что 40-летний житель Пыталово с водительским удостоверением страдает заболеванием, запрещающим управление любыми транспортными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа. Впоследствии его лишили водительских прав.

Для предотвращения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан прокуратура направила в Пыталовский окружной суд административное исковое заявление о прекращении права управления транспортными средствами данного гражданина до получения им медицинского заключения и окончания лечения.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора, и решение вступило в законную силу. Мужчина лишён права управления транспортным средством на время лечения.