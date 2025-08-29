Почти 8000 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора выявлено в Псковской области с начала года

За 10 месяцев 2025 года на территории Псковской области зафиксировано 7917 фактов проезда транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области в ответ на информационный запрос.
В том числе с помощью комплексов фотовидеофиксации выявлено 5 998 правонарушений по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ.
За январь-октябрь выявлено 1 159 правонарушений по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ – повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. Причем 1 108 правонарушений выявлены повторно с помощью комплексов фотовидеофиксации.
В 1 107 случаях за повторное нарушение применено наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей. В одном случае водитель лишен права управления транспортным средством на срок 4 месяца.
Видео: момент смертельного ДТП на Рижском проспекте Пскова 21 октября. Видео с камер Pskovline
«Данные статистики свидетельствуют о высокой эффективности комплексов фотовидеофиксации в выявлении нарушений правил дорожного движения», - отметил врио начальника отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Антон Морозов.