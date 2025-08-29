АвтоМир / Происшествия

В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки

Службой судебных приставов по городу Великие Луки завершено сводное исполнительное производство в отношении 29-летнего мужчины, общая сумма задолженности которого превысила 430 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области, взыскание долга стало возможным благодаря грамотно выстроенной работе приставов, которая завершилась арестом автомобиля должника.

Фото: УФССП России по Псковской области

В рамках сводного производства объединились шесть исполнительных листов: три — о взыскании кредитной задолженности, один — о штрафе, наложенном органами внутренних дел, и два — по налоговым сборам. Общая сумма основного долга составила 432 806 рублей 82 копейки. К этой сумме добавились исполнительский сбор в размере 32 964 рублей 17 копеек и расходы на оценку арестованного имущества.

В целях побуждения должника исполнить свои обязательства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, а также ограничение о праве выезда за пределы РФ. Однако мужчина не исполнил свои денежные обязанности.

Для установления места нахождения должника и его автомобиля задействовали камеры дорожного наблюдения. Анализ записей позволил отследить маршрут движения транспортного средства, которое следовало в сторону дома мужчины. Судебный пристав- исполнитель незамедлительно подготовил необходимые процессуальные документы и направился по адресу. Обнаружив иномарку во дворе, сотрудник ведомства приступил к составлению акта описи и ареста. Увидев это в окно, должник вышел к приставам.

Мужчина пытался убедить должностных лиц в том, что автомобиль ему крайне необходим, но единственной возможностью гражданина сохранить за собой свое имущество было полное погашение задолженности. Столкнувшись с реальной угрозой потери автомобиля, мужчина принял решение погасить всю задолженность в полном объеме.

Когда долги были оплачены, пристав снял все ограничительные меры и завершил сводное исполнительное производство в связи с фактическим исполнением обязательств.