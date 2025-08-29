АвтоМир / Происшествия

Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам

Судебные приставы обнаружили автомобиль должника по алиментам и арестовали его, чтобы обеспечить выплату задолженности в размере 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

52-летний пскович официально трудоустроен, однако свои родительские обязательства выполнял ненадлежащим образом. Несмотря на наличие стабильного дохода, он систематически не доплачивал положенные суммы на содержание детей. В результате образовалась задолженность в размере 600 тысяч рублей.

Чтобы обеспечить ребенку полагающееся по закону содержание, сотрудники отделения по взысканию алиментных платежей установили, что в собственности у должника имеется автомобиль марки Changan. Однако информацию о наличии транспортного средства он от приставов скрыл. Движимое имущество было объявлено в исполнительный розыск.

Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей задействовали систему видеонаблюдения «Безопасный город». Благодаря этому автомобиль удалось оперативно обнаружить. Незамедлительно судебные пристав-исполнитель выехал на место и составил акт описи и ареста транспортного средства, после его изъяли и переместили на специализированную стоянку.

Должнику предоставлено 10 дней на погашение всей суммы задолженности. Если в установленный срок деньги не будут перечислены, начнётся процедура оценки изъятого автомобиля и его последующей реализации с торгов. Вырученные средства направят на погашение алиментного долга в пользу несовершеннолетних детей.