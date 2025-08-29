АвтоМир / Происшествия

Великолукский суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей за наезд на пешехода

Судья Великолукского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении водителя 1958 года рождения, который совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина был признан виновным в нарушении пункта 14.1 Правил дорожного движения, вследствие чего причинен средней тяжести вред здоровью пешехода, за что предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

В судебном заседании водитель признал вину и пояснил, что в момент ДТП ему на время перекрыл обзор грузовой автомобиль, выезжавший на проспект Ленина, поэтому он несвоевременно заметил пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. После ДТП он остался на месте, предложил помощь, но потерпевшая отказалась. От предложенной водителем компенсации в сумме 25 000 рублей она также отказалась.

Потерпевшая в судебном заседании подтвердила, что водитель действительно предлагал ей помощь и денежную компенсацию, отметив, что не приняла компенсацию, так как не согласна с размером предложенной суммы.

Судья учёл смягчающее обстоятельство - признание вины и отягчающее обстоятельство - неоднократное привлечение к ответственности за нарушения ПДД в 2025 году.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судья признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Решение принято с учётом характера правонарушения, тяжести вреда, данных о личности виновного, смягчающего и отягчающего обстоятельств.