Несовершеннолетний попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино

Несовершеннолетний водитель попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

25 ноября в 15:05 сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» на маршруте патрулирования в Палкино остановили автомобиль ВАЗ-21053 под управлением несовершеннолетнего 2008 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами.

На молодого человека составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ; по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ; по статье 12.6 КоАП РФ; по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Несовершеннолетний помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области.

Ранее, в 2025 году, несовершеннолетний привлекался к административной ответственности по линии Госавтоинспекции. Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.

В отношении родителей молодого человека материалы по 5.35 КоАП РФ направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.