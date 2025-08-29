АвтоМир / Происшествия

Мошенники обманывают псковичей под видом «Антирадара ДПС»

Псковичам рассылают вредоносные приложения под видом сервисов-антирадаров, сообщили Псковской Ленте Новостей получатели сообщения.

Сценарий такого обмана почти всегда одинаковый. Пользователь видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS. Это позволяет мошенникам совершать транзакции без ведома владельца устройства.

По данным «КоммерсантЪ», в нескольких регионах граждане скачивали якобы бесплатные приложения для определения расположения дорожных камер. После установки таких программ с банковских счетов пользователей незаконно списывали деньги. Вредоносное программное обеспечение (ПО) распространяют через анонимные каналы и пиратские сайты в формате APK-файлов.

Псковская Лента Новостей обратилась в региональное УМВД для уточнения деталей схемы.