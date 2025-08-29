АвтоМир / Происшествия

В страшном ДТП в Островском районе погибли три человека

На трассе «Санкт-Петербург – Невель» в Островском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, вчера, около 22:50 на 338 километре аварии водитель автомобиля «Опель» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с «Вольво» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель «Опеля», 1978 года рождения, и двое его пассажиров погибли на месте еще до прибытия скорой помощи. Еще один пассажир из этой же машины, мужчина 1979 года рождения, с травмами был доставлен в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Координировал работу полицейских на месте лично врио начальника управления региональной Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Кабишев.

В настоящее время полицейские устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.