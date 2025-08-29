АвтоМир / Происшествия

В Псковской области за долг по ОСАГО судебные приставы арестовали и увезли автомобиль

В Псковской области рядовое дорожно-транспортное происшествие привело к многоэтапному судебному разбирательству и жестким мерам со стороны приставов. История началась с аварии, в которой автомобиль Citroen без действующего полиса ОСАГО столкнулся с Mercedes, причинив ущерб более 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Суд установил, что поскольку машина была передана водителю без оформления страховки, материальная ответственность за ущерб легла на ее владелицу — 48-летнюю жительницу Струго-Красненского района. С нее взыскали 200 600 рублей компенсации, а также судебные расходы.

Когда решение суда не было исполнено добровольно, исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Струго-Красненского и Плюсского районов. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах в случае уклонения от исполнения.

Приставы начали с наложения ареста на расчетные счета женщины и выписали ей штраф в размере 14 тысяч рублей за неисполнение судебного решения. Однако этого оказалось недостаточно. В ходе работы была установлена регистрация автомобиля за должницей.

Транспортное средство было обнаружено ночью, среди фур-дальнобоев. На него составили акт описи и наложили арест. Автомобиль эвакуировали на ответственное хранение на специализированную стоянку. Если владелица в ближайшее время не погасит всю сумму долга, начнется процедура оценки и принудительной реализации арестованного имущества.

Эта история стала наглядным примером того, что езда без полиса ОСАГО — это риск, который может обернуться не только значительными финансовыми потерями, но и работой судебных приставов вплоть до изъятия имущества.