Пыталовский суд конфисковал автомобиль у повторно пойманного пьяного водителя

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение и добилась сурового приговора в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее уже подвергавшимся административному наказанию за аналогичное нарушение.

Как установлено в суде, ранее мировой судья судебного участка №17 Пыталовского района уже привлекал этого мужчину к ответственности за управление транспортом в пьяном виде (часть 1 статья 12.8 КоАП РФ). Тогда его оштрафовали на 45 000 рублей и лишили прав на один год и шесть месяцев.

Несмотря на это, 17 сентября текущего года он вновь был задержан за рулём автомобиля Renault SR в состоянии опьянения на автодороге в деревне Носово Пыталовского муниципального округа.

Приговором суда он признан виновным. С учетом состояния здоровья подсудимого, ему назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года. Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.