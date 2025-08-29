АвтоМир / Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

За прошлую неделю сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 1220 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

В ходе проверки, выявлено 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны два водителя. За данный период на территории области также зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек погибли, 14 - получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.