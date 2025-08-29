АвтоМир / Происшествия

В Великих Луках водителя наказали за нелегальные перевозки пассажиров

В Великих Луках водитель привлечен к ответственности за нелегальные перевозки пассажиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

«Мировым судьей судебного участка №33 города Великие Луки Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который осуществлял пассажирские перевозки за денежное вознаграждение без специального разрешения», - сообщили в суде.

Материалы дела свидетельствуют о том, что в ноябре великолучанин, зарегистрированный в качестве самозанятого, управляя автомобилем BMW Х5, используя мобильное приложение агрегатора такси для поиска заказов, осуществил деятельность по перевозке пассажиров, не имея на то установленного законом разрешения, что является административным правонарушением, предусмотренным часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

В ходе судебного разбирательства вина лица, привлекаемого к административной ответственности, была доказана.

Великолучанин признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.